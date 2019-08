Neretnieks: Esam praktiski nodrošinājuši dalību Tokijas olimpiskajās spēlēs

"Šodien ar uzvaru Rīgas posma “Grand Prix” pievienojām vēl svarīgus 50 punktus kvalifikācijas reitingam C grupā un izcīnījām vēl arī 20 punktus startam Pasaules kausa finālā Lasvegasā, kur piedalījos jau 2015. gadā, un tagad esam gatavi atgriezties, lai pacīnītos par godalgām."

"Ieraugot Rīgā Abdullahu Alšarbatli no Saūda Arābijas, jau zināju, ka būs spraiga cīņa par līdzdalību pārlēkšanā. Tā arī notika. Pamatmaršrutu veicām bez soda punktiem, savukārt pārlēkšanā ar kvalitatīvu intrigu izdevās izcīnīt uzvaru, lai gan startēju pirms Abdullaha un nevarēju paredzēt viņa sniegumu," sacensību norisi aprakstīja Neretnieks. "Jau ziemā sacensību tūrē Apvienotajos Arābu Emirātos cīnījāmies ar Abdullahu par pirmajām vietām, un Rīgas turnīrs bija šīs sāncensības turpinājums."

Tāpat sportists uzteica ne tikai savu konkurentu, bet arī Latvijas sporta saimes organizatorus. "Jāteic, ka “Grand Prix” pārlēkšanā gaidīju vēl dažus spēcīgus Igaunijas sportistus, bet viņi laikam šodien nebija savā labākajā formā. Sacensību organizācijā viss bija labi, un īpaši iepriecināja zāles laukuma kvalitātes uzlabošana. Šobrīd pasaulē nav daudz zāles laukumu to grūtās uzturēšanas dēļ, tāpēc prieks, ka Latvijas Jātnieku federācija ieguldījusi lielu darbu, lai šo laukumu sagatavotu visaugstākajā līmenī," mājaslapā citēts latvietis.

Apmierināts ar aizvadītajām sacensībām bija arī maršrutu sastādītājs Vladimirs Platovs no Krievijas. "Esmu vairākus gadus strādājis sacensībās Latvijā, un varu teikt, ka šogad atkal ir sperts liels solis uz priekšu sacensību organizācijā. Galvenais - daudz darba ieguldīts zālāja laukuma kvalitātes profesionālā uzlabošanā un smilšu laukuma atjaunošanā," teica speciālists.

Pasaules kausa Centrāleiropas zonas Rīgas posma sacensības notika 12 maršrutos. Sestdien divos no četriem maršrutiem uzvaru izcīnīja Neretnieks, kurš to pašu paveica arī dienu iepriekš. Tāpat šajā nedēļas nogalē no latviešiem uzvaru svinēja Sabīne Siliņa.