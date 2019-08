"Valmiera Glass"/ViA virslīgas mačā pārspēj "Liepāju"

Pirmais puslaiks labāks padevās mājiniekiem. Liepājnieki ātri sapelnīja divas dzeltenās kartītes, kas tika Raivim Andrim Jurkovskim un Sedinam Ketā. Puslaika vidū nepieskatīts pie viesu soda laukuma robežas palika valmieriešu portugālis Žorže Teišeira, kurš no metriem 16 sita pa vārtiem. Vārtsargs Vladislavs Lazarevs neko nespēja glābt - 1:0 mājinieku labā. Ar šādu rezultātu skatāmā futbolā noritošās spēles pirmais puslaiks arī beidzās.

Tikko bija sācies otrais puslaiks, kad pirmo dzelteno "plāksteri" nopelnīja arī valmierieši. Tā 46.minūtē tika Ērikam Punculam. Viņš gan reabilitējās 58.minūtē, kad pēc Teišeiras piespēles no laukuma kreisās puses Punculis pa labo pusi ieskrēja soda laukumā un trāpīja bumbu garām Jurkovskim vārtu tālajā stūrī - 2:0. Tajā pašā minūtē "Liepāja" vienus vārtus atguva - standartsituācijas izspēlē pēc Amansio Forteša piespēles no laukuma labās puses ar kreiso kāju bumba soda laukumā atrada Vugaru Askerovu, kurš to ar galvu viegli palaboja, raidot vārtos - 2:1. Atlikušajās mača minūtēs vairāk uzbruka "Liepājas" futbolisti, vēl vienu dzelteno kartiņu mājiniekiem nopelnīja Boriss Bogdaškins, taču uzvaru atņemt valmieriešiem nespēja.