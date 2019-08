Koņevs: Šajās spēlēs visu izšķirs spēlētāju funkcionālā gatavība

Rīdzinieki UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā tiksies ar Somijas klubu Helsinku HJK, bet uzvaras gadījumā "play off" jeb pēdējā kārtā pirms pamatturnīra nāksies spēkoties ar "Kobenhavn" no Dānijas vai Belgradas "Crvena Zvezda" no Serbijas.