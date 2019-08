Štelmahers: Visi trenera palīga kandidāti ir vietējie speciālisti

Arī Dairis Bertāns bija gandarīts par to, ka izlase tikusi pie jauna trenera, kurš pie tam visiem ir labi zināms. "Nevajag skatīties uz to, kas ir pagājis. Neraugoties uz to, ka nesasniedzām mērķi, ir skatītāju interese jau uz nākamajām spēlēm. Izlase nekur nav pazudusi un atbalsts ir palicis. Treneris ir savējais un zina visus spēlētājus. Liels plus ir tas, ka treneris ir latvietis," Štelmahera priekšrocības izcēla spēlētājs.