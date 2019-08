Aiz noslēpumainības plīvura: kā rit darbs F-1 komandas bāzē

Viens no Lietuvas žurnālistiem nedaudz noklīdis no kopējās grupas un sāk fotografēt rūpnīcas iekšpusi. Viņu uzreiz apsauc un liek foto izdzēst. Neesot saklausījis strikto aizliegumu fotografēt. Kāds "izmet jociņu", ka varbūt viņš ir konkurentu "Ferrari" spiegs. Sankcijas neseko, vien atkārtots lūgums ievērot noteikumus. Detaļas F-1 izšķir visu, tāpēc jebkura informācijas noplūde var kaitēt komandas sniegumam trasē.

Katram savs uzdevums lielajā komandas mehānismā

Nevienu no šiem speciālistiem vai viņu darba vietām gan mums neļauj fotografēt. Katrs no konkrētās speciālistu grupas pārstāvjiem pamīšus pievienojas mūsu grupai, pastāstot par savu darāmo darbu. Uzreiz var just un saklausīt, ka katrs no viņiem lepojas ar savu darbu. Tas "Renault" esot ļoti svarīgi - atrast lojālus darbiniekus. Vairums no viņiem šeit strādā jau vairākus gadu desmitus.