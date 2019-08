Baltijas valstu meistarlīgā volejbolā gaidāma četru Latvijas komandu līdzdalība

"Nespēlēs Daugavpils komanda, kura, iespējams, ar divām komandām piedalīsies Nacionālajā volejbola līgā. Pārējie četri Latvijas klubi, kas sacentās pagājušajā sezonā, vismaz pagaidām no dalības līgā nav atteikušies."

Talkā nākusi arī Igaunijas vīriešu izlase zāles volejbolā, kas iekļuva Eiropas čempionāta finālturnīrā. Tas no 13. līdz 29.septembrim risināsies četrās valstīs. Tāpēc klasiskā volejbola sezonu varēs uzsākt vēlāk nekā pagājušajā sezonā, kad pirmās spēles vīriešiem tika aizvadītas 29.septembrī, bet sievietēm - 6.oktobrī.

Kā pastāstīja Timermanis, arī viena no Igaunijas komandām "Rakvere VK" šosezon nepiedalīsies "Credit24" meistarlīgā. Tas nozīmē deviņu klubu čempionātu, kurā pagaidām tiekot domāts par triju apļu pamatturnīru. Bijusi interese pagājušajā sezonā arī no Lietuvas komandas Klaipēdā, kura bija savākusi labu spēlētāju sastāvu, lai sagatavotos šai sezonā "Credit24" meistarlīgā, taču vismaz šogad Lietuvas klubi ar saviem ziemeļu kaimiņiem līgas ietvaros netiksies.

"Kā ierasts, laicīgi sezonai gatavojas "Jēkabpils Lūši", kam gaidāms spēcīgs pārbaudes turnīrs ar Baltkrievijas un Somijas klubu līdzdalību. No volejbolistu pārejām jāmin Kristapa Platača došanās no "OC Limbaži/MSĢ" kluba uz Pērnavas komandu pie Latvijas izlases galvenā trenera Avo Kēla, bet tas jau bija zināms pavasarī. Pagaidām nav skaidrs par citu "OC Limbaži/MSĢ" komandas volejbolistu Edgaru Šimanski, kurš varētu doties uz kādu no Igaunijas vai Somijas klubiem," citus jaunumus ieskicēja Timermanis.