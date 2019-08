Rīgas "Dinamo" pārbaudes turnīra mačā galotnē zaudē "Lokomotiv" komandai

Mača rezultātu pirmā perioda 15.minūtē atklāja Pāvels Kraskovskis, bet pusotru minūti pirms otrās trešdaļas beigām sekoja atbildes gājiens no rīdziniekiem. Pēc Daniela Bērziņa piespēles no aizvārtes, no tuvas distances Miķelis Rēdlihs panāca 1:1.