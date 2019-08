Kā veidojas sportista vērtība sociālajos tīklos?

"Vienas no pārmaiņām, kuras vadīju Eiropas Handbola federācijā vairāku gadu garumā, bija pāreja no 16 uz 24 komandām finālturnīrā," sacīja Brencāns.

"Ja mērķis ir sevi trenēt, būt apmierinātām ar to, ko dari - ielikt iekšā sasniegto rezultātu... pārsvarā tiek likti labie rezultāti, jo sliktos ieliek citi. Vai arī mērķis ir sevi orientēt par nākotnes profesionāli un pelnīt ar to naudu. Ar kontiem ir jāstrādā, jo viņi paši nerada vērtību. Vērtību rada informācija un pēctecība. Ir jāspēj radīt intrigu ap to, ko dari. Tas nav tikai izšķirošais metiens, bet tava attieksme pret darbu, ko tu dari."