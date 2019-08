Graudiņa un Kravčenoka pirms EČ zināja, ka var uzvarēt visas pretinieces

Svētdien ar lidmašīnas reisu no Eiropas meistarsacīkstēm Maskavā mājās atgriezās Eiropas čempiones Graudiņa un Kravčenoka, kā arī viņu treneri, saņemot siltu sagaidīšanu Rīgas lidostā. 21 gadu vecajai Graudiņai un gadu vecākajai Kravčenokai tagad būs jātiek galā arī ar slavas un atbildības nastu.

"Nejūtos slavena. Mēs tikai izdarījām to, ko mēs varējām, sagādājām prieku pašas sev un ļāvām citiem cilvēkiem priecāties par mums, par Latviju," piebilda Kravčenoka.

Graudiņa par vietām nebija domājusi. "Kad skatījos uz komandām, kuras piedalīsies, un ņēmu katru atsevišķu komandu, zināju, ka mēs varam viņas uzvarēt. Jautājums bija, vai mēs to varam izdarīt septiņas spēles pēc kārtas," arī Graudiņai pirms čempionāta bija savas pārdomas par spēku samēru.

Neviens no panākumiem Maskavā netika izcīnīts ar pārliecinošu rezultāta starpību. Bieži nācās atspēlēties, un tas izdevās pat seta galotnē.

"Ironiski ir tas, ka no visām septiņām spēlēm vienīgie mači, kuri beidzās divos setos, bija tieši abi pret polietēm [Kingu Vojtasiku un Katažinu Kocjoleku], kuras beigās aiz mums izcīnīja otro vietu. Vieglākā, man liekas, bija finālspēle, taču ne kvalitatīvākā," par turnīra paradoksiem teica Graudiņa.

"Man grūtākais bija mačs pret grieķietēm [Vasiliki Arvaniti un Peniju Karaguni], bet vieglāko tiešām nevaru nosaukt. Visas spēles bija grūtas, un uzvara nevienā no tām nenāca viegli," to, ka panākumi devušies rokā sīvā cīņā, atzīmēja arī Kravčenoka.

"Mums apnika zaudēt setu galotnēs," jokoja Kravčenoka par gūtajiem punktiem seta izšķirošajos brīžos. "Nav tā, ka gluži pietika ar to, ka izlēmām uzvarēt," pielabo partneri Graudiņa. "Ir viena liela atšķirība, ko jūtu. Mēs tagad komandā daudz apzinātāk un mierīgāk skatāmies uz katru atsevišķu punktu un uztveram maču nevis kā lielu spēli, bet sadalām to mazās detaļās kā servju uzņemšana, piemēram. Un uz to koncentrējamies. Tad novelkam svītru un darām nākamo mazo darbiņu."