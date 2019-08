Latvijas U-20 basketbolistes EČ starp līderēm atlēkušajās bumbās un bloķētajos metienos

Ar 40% precizitāti no tālmetienu līnijas (astoņi no 20) Gulbe bija astotā precīzākā, bet Ļiza Čumika ar 41,2% precizitāti (septiņi no 17) ieņēma septīto vietu. Precīzākā no tālienes ar 50% realizāciju bija spāniete Alba Maritnesa (13/26) un Čehijas basketboliste Eliska Zilova (septiņi no 14).