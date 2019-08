Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "bruņošanās" un intriga turpinās

Kārtējais no Latvijas izlases jeb pazīstamajiem spēlētājiem, kuri šosezon pēc īsākas vai garāks prombūtnes atgriezās Latvijā - Rode, vārtsargs Kurakins, Cigaņiks, Kovaļovs, D. Ikaunieks, Zalaks, Karašausks, Zommers (jau devies prom)… Tas ir labi vai slikti pašiem futbolistiem - to rādīs laiks jeb viņu turpmākā karjera (D.Ikaunieks, piemēram, izteicās, ka pēc sezonas atgriezīsies Jablonecā; acīmredzot Čehijas klubs aizdeva Dāvi RFS komandai, lai tas pēc savainojuma atgūst sportisko formu, un tad jau skatīsies, ko darīt tālāk).

"Spartakam" jau tā bija pusotrs pilnvērtīgs sastāvs (plus vēl uz RFS aizdotais Vukmaničs), bet tagad iespējas variēt sastāvu ir vēl lielākas. Tā vien liekas, ka spartakieši jau domā vienu soli uz priekšu - proti, diezin vai visi spēlētāji paliks arī uz nākamo sezonu, taču tie, kas paliks, jau būs iespēlēti komandā, tiem vairs nebūs "no nulles" jāmeklē saprašanos laukumā un jāiepazīst Latvijas virslīgu, turklāt var taču vienu vai pāris spēlētājus kādam aizdot un viņiem būs regulāra spēļu prakse… Diezgan tālredzīgi.

Katrā ziņā "Spartaka" izredzes uz medaļām un iekļūšanu Eiropas līgā ir vērtējamas augstu. Trešo komandu no sestās pašreiz šķir tikai 8 punkti, bet trešo no piektās - tikai 4 punkti. Iespējams, ka tieši šajā turnīra daļā būs vērojama vislielākā spriedze, turklāt nedrīkst aizmirst par FK "Jelgava", kas nezaudē trīs spēles pēc kārtas (divās no tām - uzvara) un tuvojas līderu sešiniekam. Nav vairs komandā (nomocījuši savainojumi, taču spēlētāja karjeru acīmredzot vēl pavisam nebeigs) tās ilggadējā pussarga Lazdiņa, taču acīmredzami labi iekļāvies komandā pieredzējušais krievu uzbrucējs Votinovs (viņš arī guva uzvaras vārtus spēlē pret FK "Metta").

Septiņu neuzvarētu spēļu sēriju (5 zaudējumi pēdējās 7 spēlēs) pārtrauca BFC "Daugavpils", kas arī šīs sezonas trešajā duelī pārspēja FK "Liepāja", turklāt otro reizi to izdarīja viesos - šoreiz ar 2:1. Liepājniekiem "emocionālas paģiras" pēc Eiropas kausiem? Iespējams. Tā notiek ne ar vienu vien komandu. Uzvara ļāva daugavpiliešiem nedaudz atrauties no FK "Metta" (7 pēc kārtas neuzvarētas spēles virslīgā) un – tikai 4 punkti šķir virslīgas jaunpienācēju no 6. vietas. Liepājas komandā atkal ārpus pieteikuma palika J. Ikaunieks. Pēc potītes savainojuma viņam jāatgūst sportisko formu un tāpēc Jānis pagaidām nav pirmajā komandā. Tāda ir oficiālā versija, bet aizkulišu runas un baumas lai paliek to izplatītāju ziņā.