Genādijs Samoilovs: Ticu, ka ar Graudiņu un Kravčenoku spēlēsim Olimpiādē

"Graudiņa un Kravčenoka tehniski ir sliktāk sagatavotas nekā Saša ar Jāni, bet viņas grib spēlēt. Puiši tā kā strādā, kā uz darbu iet laukumā. Varbūt vajag kaut ko galvā pārslēgt. Labi, šis gads viņiem nav izdevies, ceru, ka varbūt izšausim nākamgad," pārus salīdzināja treneris. "Viņas nedomāja par to, ka jāvinnē, bet spēlēja. Es visiem saviem sportistiem esmu teicis, tagad Sašam ar Jāni mazāk, ka vispirms vajag saņemt baudu no volejbola, no spēles, nevis domāt par rezultātu, kas obligāti jāsasniedz, jāsavāc ranga punkti vai nauda. Dabū baudu, un rezultāts būs obligāti. Tā arī meitenes pēc spēlēm teica, ka ir guvušas baudu un grib spēlēt vēl. Tad ir rezultāts. Ja strādā rezultātam, ir grūti labi spēlēt."