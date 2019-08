Ostapenko izcīna uzvaru Sinsinati turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā

Latvijas tenisiste WTA dubultspēļu rangā ieņem 32.vietu, bet viņas pāriniece Ludmila Kičenoka no Ukrainas atrodama 43.pozīcijā. Abas tenisistes pirmajā kārtā ar 6-1, 6-3 pārliecinoši pārspēja Rakelu Atavo no ASV (WTA 36.) un Sjiņunu Haņu no Ķīnas (WTA 61.).