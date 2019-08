Pludmales volejbolisti no visas pasaules nākamnedēļ satiksies Jūrmalā

Šobrīd savu dalību turnīram ir apstiprinājuši 52 pludmales volejbola pāri no 27 pasaules valstīm un notiek vērienīgā turnīra stadiona būvniecība, kurā spēles klātienē varēs vērot vairāk nekā 2000 pludmales volejbola interesenti.

Pasaules kausa pamatturnīrā startēs 32 komandas no tādām valstīm kā ASV, Vācija, Austrija, Čehija, Norvēģija, Brazīlija un daudzām citām.

Latviju šajā Pasaules kausa posmā pārstāvēs pieci pāri, kā arī pieteikti divi rezervistu pāri, kuri iesaistīsies turnīrā, ja kāds no pamata pāriem atsauks savu dalību.

Turnīra organizatori ir piešķīruši "wild card" uz pamatturnīru Aleksandra Samoilova jaunākajam brālim Mihailam Samoilovam, kurš 2018. gadā tieši Jūrmalā izcīnīja Eiropas U-22 čempiona titulu. Šajā turnīrā viņš startēs pārī ar pieredzējušo Aleksandru Soloveju. Turnīrā startēs arī trīs pāri no ASV, starp kuriem būs pludmales volejbola sabiedrībā zināmie spēlētāji Patterson/Budinger, kuri spēlē kopā salīdzinoši nesen, bet pasaules rangā ieņem jau 46. vietu.

Vēl no amerikāņiem redzēsim Sick/Allen, kuri atrodas 34. vietā, un Kolinske/Evans, kuri atrodas 56. vietā. Tāpat turnīrā startēs arī četras vācu komandas, kas regulāri sagādā pārsteigumus dažādos turnīros visā pasaulē. Latvijas līdzjutējiem par prieku turnīrā piedalīsies arī 37. vietā esošais beļģu duets Koekelkoren/van Walle, kuri veiksmīgi startēja Jūrmalā notiekošajā 2017. gada Eiropas čempionātā.

Gaidāmajā Pasaules kausa izcīņas posmā, kas no 22. līdz 25. augustam norisināsies Jūrmalā, Majoru pludmalē, Latvijas pludmales volejbola faniem būs iespēja klātienē vērot pludmales volejbola zvaigznes ne tikai no Eiropas, bet arī no visas pasaules. Pludmales volejbolisti turnīrā cīnīsies par naudas balvām 75 000 dolāru vērtībā – uzvarētāji saņems 10 000 dolāru. Pludmales volejbolistiem joprojām notiek punktu krāšana, lai kvalificētos Tokijas olimpiskajām spēlēm, tāpēc paredzams, ka Jūrmalā ieradīsies visi vadošie pasaules pludmales volejbola dueti, jo šā turnīra uzvarētāji saņems ne tikai 10 000 dolāru, bet arī iegūs 600 ranga punktus.