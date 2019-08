Samoilovs/Šmēdiņš atspēlējas un iekļūst Pasaules tūres posma pusfinālā

Jau no paša sākuma bija skaidrs, ka mačs starp abiem pāriem būs ļoti sīvs, jo pirmie astoņi punkti tika dalīti uz pusēm, bet līdz pat seta otrajai pusei, neviens no pāriem nespēja iegūt lielāku pārsvaru, duetiem spēlējot punkts punktā. Izšķirošo pārsvaru seta pašā galotnē panāca Latvijas duets, kas brīdi vēlāk svinēja uzvaru ar 21:18. Arī otrais sets iesākās līdzīgi (3:3), bet īsi pirms došanās tehniskajā pārtraukumā, nelielu atrāvienu veica Samoilovs/Šmēdiņš, panākot 9:7. Tomēr atgriežoties no nelielā pārtraukuma pārsvars drīz vien saruka, bet seta izskaņa ievilkās, abiem duetiem nespējot iegūt divu punktu pārsvaru, līdz to paveica pretinieki - 26:24.