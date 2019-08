NHL amatpersona: Katrs olimpiskais lēmums ir jāvērtē atsevišķi

Šobrīd gan līgas vadībai, gan NHL Spēlētāju asociācijai vairāk jādomā par 2013. gada kolektīvo līgumu, kurš tika noslēgts uz 10 gadiem. NHL ir tiesības to priekšlaicīgi pārtraukt līdz šā gada 1. septembrim. Ja līga to nedarīs, tādas pašas tiesības līdz 15. septembrim būs Spēlētāju asociācijai. Ja neviena no pusēm šo līguma punktu neizmantos, līgums būs spēkā līdz 2022. gada septembrim.