"Spartaks" rezultatīvā spēlē pārspēj "Daugavpili"

Sākoties spēlei, iniciatīvu uzreiz pārņēma divkārtējie Latvijas čempioni "Spartaks", kas jau desmitajā minūtē nesa rezultātu. Savā pirmajā šīs sezonas virslīgas spēlē, neļaujot bumbai atsisties pret laukuma segumu, vārtus ar filigrānu sitienu guva pussargs Jerjomenko. Turpmākajās minūtēs pārsvars piederēja viesiem, tomēr abas komandas spēlēja visai piesardzīgi, ar bīstamām situācijām neizceļoties. To gan mainīja Belakovičs, kurš 38.minūtē pirms soda laukuma saņēma bumbu un ātri vien izkārtoja sev labu sitiena pozīciju, raidot to tieši zem vārtu pārliktņa - 2:0. Atlikušajā laikā neviena no komandām vārtus vairs neguva.