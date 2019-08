Bijušais Rīgas "Dinamo" aizsargs Zaneti pievienojas Bukartam Diseldorfas komandā

Marc Zanetti ist wieder da! Verteidiger wechselt zurück zur DEG Zum Start ins Wochenende haben wir noch eine Kleinigkeit für Euch: Die Düsseldorfer EG reagiert auf den Ausfall von Alexander Sulzer und verpflichtet einen prominenten Rückkehrer: @zanderzone10 , der Mann, der 2012 das erste DEG-Tor nach dem Ausscheiden von Hauptsponsor Metro erzielte, wird nach fünf Jahren wieder das Trikot der Rot-Gelben tragen. Der ehemalige Publikumsliebling der DEG-Fans wird bereits am Montag in Düsseldorf erwartet. Alexander Sulzer ist unterdessen bereits gestern erfolgreich an der Halswirbelsäule operiert worden. (Weitere Informationen dazu folgen) Stefan Adam: „Nach der Besorgnis erregenden Diagnose bei Alex Sulzer, dem wir alles erdenklich Gute für seine Genesung wünschen, haben wir uns intern mit der gebotenen Ruhe aber sehr intensiv mit der aktuellen personellen Situation beschäftigt. Alle Beteiligten sind zu dem Schluss gekommen, dass wir einen adäquaten Ersatz verpflichten müssen. Mit Marc Zanetti kommt jetzt ein Verteidiger, der dieses Profil erfüllt." Niki Mondt: „Wir haben schon öfter versucht, Marc wieder nach Düsseldorf zu holen. Nun hat es unter unvorhersehbaren Umständen tatsächlich geklappt. Marc Zanetti hat in den vergangenen Jahren auf sehr hohem Niveau gespielt und wird unserer Abwehr nach dem Ausfall von Alex Sulzer wieder die benötigte Tiefe geben.“ Weitere Infos und ein Zitat von Marc Zanetti gibt es unter www.deg-eishockey.de Herzlich Wilkommen zurück, Marc! #degfamilie #kader1920 #rückkehrer #imherzeneins

A post shared by Düsseldorfer EG (@duesseldorfereg_official) on Aug 16, 2019 at 2:00am PDT