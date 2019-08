Samoilovs: Bija ļoti svarīgi parādīt labu rezultātu

"Pusfinālā nedaudz savainojumu plecu, tāpēc nebija skaidrības, vai vispār šodien varēšu spēlēt. Taču pēc tam, kad Brazīlijas duets atteicās no bronzas medaļas mača, man teica, ka vajag spēlēt uz 100%, neskatoties uz to, kādas ir sajūtas. Uzsmērēju pretsāpju līdzekli un spēlēju. Viss ko darījām, izdevās. Bija labs saidauts (punktu gūšana pie pretinieka servēm). Savās servēs riskējām nedaudz vairāk nekā to darīja brazīlieši, kas deva rezultātu. Viņiem bija problēmas ar serves uzņemšanu," stāstīja Samoilovs.