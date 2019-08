Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: čempions jau zināms?

Kā jau to varēja gaidīt, tad pēc Latvijas klubu sekmīgā snieguma Eiropas kausu izcīņā, tiks cilāts jautājums par leģionāru jeb ārzemju futbolistu skaitu laukumā virslīgas klubos. Nupat izskanēja priekšlikums par ārzemju spēlētāju skaita palielināšanu no pieciem līdz astoņiem . Iznāk, ka tad laukumā būs tikai trīs pašmāju spēlētāji (vienam, cik dzirdēju, no tiem jābūt vecumā līdz 21 gadam). Vēl vismaz trīs vietējos futbolistus tad droši vien vajadzēs rezervē. Katram gadījumam. Labi tas vai slikti? Kamēr tā nav spēlēts, tikmēr atbildēt nav iespējams. Nav laikam tāda varianta, kas būtu ideāls un par kuru nebūtu strīdu.

No vienas puses - tie Latvijas futbolisti, kuri virslīgas klubos tādā gadījumā tiks sastāvā, būs patiešām konkurētspējīgi futbolisti un tas nāks par labu izlasei. Tik maz jau viņu nemaz nebūs - pat ja tikai no piecām vai sešām līderkomandām izlases kandidāti būs pa diviem spēlētājiem, tad jau sanāk ducis. Un plus vēl tie, kas spēlē ārzemju klubos. Tad klubi ņems patiešām tikai labākos pašmāju spēlētājus nevis vienu daļu arī tāpēc, lai būtu vienlaicīgi 6 pašmāju futbolisti laukumā un vēl daži rezervē, lai dažiem no tiem nenāktos maksāt viņu līmenim neadekvātu algu, jo bez viņiem taču nevar iztikt.