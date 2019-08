Sējējs: Pēc gada vai diviem "Humo" vajadzētu spēlēt KHL

Humo Arena теперь не только главная в стране площадка для проведения самых масштабных мероприятий. Это официально домашняя арена и тренировочная база нашей команды. 🥅 Чтобы узнать больше о ледовом дворце (созданном по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева), смотрите сегодня в 18:20 на телеканале «Узбекистон 24» документальный фильм, в котором, кстати, приняли участие представители клуба «Хумо» и Федерации хоккея Узбекистана. 📺 Humo Arena endi nafaqat eng miqyosli tadbirlarni oʻtkazish uchun mamlakatimizdagi asosiy maydondir. Bu bizning jamoamizning rasmiy uy arenasi va mashgʻulotlar bazasi. 🏒 Muz saroyi (Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi boʻyicha yaratilgan) haqida koʻproq bilib olish uchun, bugun 18:20 da Oʻzbekiston 24 kanalida hujjatli filmni koʻring, unda, aytgancha, «Xumo» klubi va Oʻzbekiston xokkey federatsiyasining vakillari ishtirok etishgan. 🧐

A post shared by «HUMO» Toshkent xokkey klubi (@hc_humo) on Jul 24, 2019 at 4:02am PDT