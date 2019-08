EČ sezonā Latvijas handbola virslīgā spēlēs astoņas komandas

Arī izspēles formāts virslīgā vīriešiem paliks nemainīgs. No sākuma visas astoņas komandas aizvadīs divas spēles katra ar katru, pēc kā dalīsies divos četriniekos - 1.-4.vieta un 5.-8.vieta.

Sieviešu turnīrā šogad atgriešanos spēcīgāko komandu sabiedrībā piedzīvos Stopiņu komanda, kas no 2016. līdz 2018.gadam plūca čempionu laurus, bet pagājušo sezonu izlaida. Vēl piecas komandas čempionātā būs pagājušās sezonas čempiones Jēkabpils Sporta skola, Salaspils Sporta skola, Ludzas "Latgols", LSPA un Dobeles komanda.

Sievietēm, ņemot vērā to, ka mainījies komandu skaits, nedaudz mainīsies arī izspēles formāts. No sākuma komandas aizvadīs divus apļus, katra ar katru izspēlējot pa divām spēlēm. Turpinājumā komandas sadalīsies divos trijniekos (1.-3.vieta un 4-6.vieta), kur atkal katrai ar katru būs divas spēles. No otrā trijnieka spēcīgākā komanda kvalificēsies pusfinālam, kur spēkosies ar regulārās sezonas pirmās vietas ieguvēju, savukārt otrajā pusfinālā tiksies otro un trešo vietu izcīnījušās komandas.