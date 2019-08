Ronaldu: Mūsdienās katrs sevi nepierādījis futbolists jau maksā 100 miljonus

Lai gan Portugāles izlases līderis Ronaldu tiek uzskatīts par vienu no diviem labākajiem futbolistiem 21.gadsimtā, viņa pāreja no "Real" uz "Juventus" ir vien astotā visu laiku dārgākā. Pašreizējais rekordists ir brazīlietis Neimars, kurš 2017.gadā par 222 miljoniem eiro pārcēlās no "Barcelona" uz Parīzes "Saint Germain" vienību.