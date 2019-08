"TTT Rīga" pievienojas šovasar WNBA draftētā Hafa

Šogad WNBA jauno spēlētāju izvēles ceremonijā Hafu (Megan Huff) ar 26. numuru draftēja "Liberty". Tomēr Ņujorkas komandā 23 gadus vecā basketboliste neaizvadīja nevienu spēli. Četras dienas pirms regulārās sezonas sākuma "Liberty" uzbrucēju no sastāva atskaitīja.

"Esmu patīkami satraukta sākt piedzīvojumu ar "TTT Rīga". Rīga ir lieliska pilsēta, un šī ir izcila iespēja pārstāvēt to Eirolīgā. Esmu daudzpusīga spēlētāja un spēju izstiept pretinieču aizsardzību. "TTT Rīga" pagājusī sezona bija fantastiska, un nevaru vien sagaidīt, kad varēšu palīdzēt gūt panākumus šajā sezonā,” pievienošanos Latvijas čempionēm komentēja Hafa.

"Megana ir universāla garā spēlētāja, kas spēj darboties vairākās pozīcijās. Viņa ir tehniska, kā arī var izstiept pretinieču aizsardzību. Esam saņēmuši labas atsauksmes no NCAA treneriem par viņas personiskajām īpašībām, tāpēc ceram, ka Megana ātri iekļausies mūsu komandā un parādīs savas labākās spējas,” amerikānietes spēcīgās īpašības raksturo "TTT Rīga" galvenais treneris Mārtiņš Zībarts. "Viņa ir daudzpusīga - labi spēlē situācijās ar seju pret grozu, kā arī spēj iemest no distances un doties caurgājienos. Tāpat viņa var apspēlēt pretinieces groza tuvumā. Iecerēts, ka Megana darbosies vairākās pozīcijās, galvenokārt spēka uzbrucējas. WNBA pirmssezonas treniņnometnē viņa spēlēja arī kā trešais numurs. Tā noteikti ir viena no mūsu sastāva komplektācijas prioritātēm, lai spēlētāja var darboties vairākās pozīcijās. NCAA viņa bija piektais numurs,” Meganas universitāti komentēja Zībarts.