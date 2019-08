Štālbergs: LBS ir jānosaka prioritārās jaunatnes izlases

Viena no idejām ir ieviest noteikumu, ka U-14 - U-16 grupās vismaz vienā ceturtdaļā obligāti jāsedz pretiniekus pa visu laukumu, izmantojot dažādus presinga variantus.

"No 2012. līdz 2014.gadam U-18 izlases starts LBL čempionātā deva labus rezultātu gan Eiropas jaunatnes čempionātos, gan ilgtermiņa attīstībā. Tiesa, šīs idejas reanimēšana atkarīga ne tikai no papildus finansējuma - arī no iespējas piesaistīt vismaz lielāko daļu labāko jauno basketbolistu," stāsta Štālbergs.