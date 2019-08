"Riga" sīvā cīņā pirmajā spēlē piekāpjas Dānijas čempionei

Spēles 13.minūtē no soda laukuma spēcīgi sita Viktors Fišers, bet Roberts Ozols bija vietā, nosargājot vārtus neskartus. Tā tas nepalika uz ilgu, jo jau piecas minūtes vēlāk, Fišers tieši pie soda laukuma līnijas saņēma bumbu un spēris divus soļus raidīja to vārtu tīklā, panākot 1:0.

Sešas minūtes vēlāk neveiksmīgi savā soda laukumā nospēlēja "Riga" aizsargs Stefans Paničs, kurš ar plecu pieskārās lidojošajai bumbai, tomēr tiesnesis to traktēja kā spēli ar roku, piešķirot soda sitienu un rīdzinieku vārtiem. To precīzi realizēja uzbrucējs Pieros Sotiriu, panākdams 2:1 mājinieku labā.

Atlikušajā laikā lielāku bumbas kontroli ieguva "Riga", tomēr ar to nepietika, lai izlīdzinātu rezultātu. Deniss Rakels divas minūtes līdz mača beigām centās apmānīt vārtsargu, cenšoties pārcelt bumbu pāri viņa galvai, tomēr neveiksmīgi. Tikmēr "Riga" uz mājām neizdevās aizvest minimālu deficītu, jo burtiski pusminūti līdz mača beigām, no tuvas distances vārtus guva Darami, panākot 3:1 un ar šādu rezultātu arī noslēdzās spēle.

Tikmēr "Kobenhavn" Čempionu līgu sāka no kvalifikācijas otrās kārtas, kurā uzvarēja Velsas čempioni "The New Saints", bet trešajā kārtā tika ciesta neveiksme pret Serbijas klubu Belgradas "Crvena Zvezda". Kopenhāgenas klubs no Čempionu līgas izkrita tikai atbildes mača pēcspēles sitienu sērijā.