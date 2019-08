Sevastova un Ostapenko izlozē uzzina "US Open" pretinieces

Ranga 12.vietā esošā Sevastova ar šādu numuru arī izlikta "US Open" turnīrā, kurā pirmajā kārtā viņa tiksies ar kanādieti Eižēniju Bušāru, kura WTA rangā ieņem 119.pozīciju.

Sevastova ar Bušāru savā starpā tikušās trīs reizes, divās no tām uzvaru izcīnīja Latvijas tenisiste.

Tikmēr ranga 75.rakete Ostapenko pirmajā mačā tiksies ar Aleksandru Kruniču no Serbijas, kura rangā ieņem 97.vietu.

Turnīrā ar pirmo numuru izlikta ranga līdere Naomi Osaka no Japānas, otrais piešķirts "French Open" uzvarētājai Ešlijai Bārtijai no Austrālijas, bet Karolīna Pliškova no Čehijas saņēmusi trešo numuru.