Nobalso: Kurš būs rezultatīvākais latviešu hokejists KHL čempionātā?

Izraudzījāmies sešus reālākos kandidātus - Kasparu Daugaviņu un Mārtiņu Karsumu no Maskavas "Spartak", Miku Indraši no Maskavas "Dinamo" un Lauri Dārziņu, Andri Džeriņu, Miķeli Rēdlihu no Rīgas "Dinamo".