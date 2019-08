Kas jauns hokejā? Runā Matulis: "Dinamo" jau kaujas gatavībā

Savā iepriekšējā vēstījumā minēju, ka pārbaudes spēļu rezultātiem nav nekādas nozīmes. Tagad, pārlieku saslavējot dinamiešus, var likties, ka nonāku pretrunā pats ar sevi. Bet ko tu padarīsi, ja Ģirta Ankipāna brigāde visus ne tikai uzvar, bet to dara arī ar labu hokeju.

Principā, ja šīs četras spēles skatījās kāds no Rīgas “Dinamo” pirmajiem pretiniekiem KHL čempionātā, tad viņam praktiski skaidrs “Dinamo” optimālais sastāvs. Trīs no četrām spēlēm rīdzinieki aizvadīja vienā un tajā pašā sastāvā. Ar Kristeru Gudļevski vārtos, trīsarpus aizsargu pāriem: Balinskis – Māršals, K. Berglunds – Sotnieks, Ališausks – Zīle, Gimajevs. Uzbrucēju trijnieki: M. Rēdlihs – Ulstrēms – Dārziņš, Eštons – Makmilans – J. Berglunds, Marenis – Džeriņš – Gilīss, Meija – Bērziņš – Ģēgeris. Tātad – Gudļevskis pirmais numurs un pirmās divas maiņas rezultāta taisītāji.

Diezgan uzmanīgi vēroju trīs spēles no četrām. Kas iekrita acīs? Mums nosacītajā pamatsastāvā šobrīd nav t.s. tizlo spēlētāju, visi slido un dara to tiešām labi, kustība ir ļoti laba, arī piespēles vairumā gadījumu spēcīgas un precīzas.

Ir vīri, kas nekautrēdamies lien uz vārtiem, visvairāk acīs iekrita Eštons, taču Makmilanam un Gilīsam tas arī ir asinīs. Un izskatās, ka viņu asingrupa ir arī Marenim. Kurš jau pērn labi skraidīja, bet nu to dara ar pārliecību.

Varbūt tas man tikai tā šķita, bet visās spēlēs dinamieši labi pārķēra ripas, vai labāk savāca neitrālās ripas. Un atkal visi to darīja gandrīz vienādi labi. Tā kā Ankipāns arī KHL čempionātā droši vien spēlēs ar septiņiem aizsargiem, tad nezinu, vai to nosaukt par universializāciju vai kā citādi, bet seši no septiņiem “Dinamo” aizsargiem vienlīdz labi spēles laikā darbojas kā labajā, tā kreisajā malā. Tikai Gimajevs vairāk pieturas pie labās malas. Kā šim sešniekam nekad nesajūk un vienlaikus labajā vai kreisajā malā nav abu aizsargu?