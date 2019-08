Samoilovs: Bija ļoti svarīgi uzvarēt divos setos

"Grūtākais turnīrā bija pusfināls, ko pret vāciešiem otrajā setā izvilkām no 12:16, gan arī pirmais sets finālā pret igauņiem, jo bijām pirmajā setā iedzinējos ar 17:20 un kaut kā pamanījāmies uzvarēt," pēc triumfa sarunā ar žurnālistiem teica Samoilovs. "Tas bija svarīgi, jo trešais sets tomēr vairāk ir kā loterija. Tāpēc uz trešo setu visu negribējās atstāt. Bija ļoti svarīgi uzvarēt divos setos."

"Galvenais mērķis bija – saglabāt to sajūtu, ko noķērām Maskavā," apstiprina volejbolists. "Tā ir arī pieredze. Meitenes – Anastasija Kravčenoka un Tīna Graudiņa - pēc uzvaras Eiropas čempionātā to nevarēja. Viņām esmu teicis, ka karjeras sākuma stadijā tas ir grūtākais - palikt uz emocionālā viļņa. Fiziski it kā esi uz pacēluma, bet jāprot savākt emocijas. Man karjeras sākumā bija tas pats - kad nospēlē labu turnīru, nākamajā uzreiz ir bedre, kaut arī fiziski jūties labi."