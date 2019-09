Sportisti mūsdienās ir daļa no izklaides industrijas, bieži pakļauti lielām fiziskām un psiholoģiskām slodzēm. Sportisti kļūst par pasaules mēroga slavenībām, nereti saņem arī lielu atalgojumu. Dažkārt jau pusaudžu vecumā sportisti kļūst par profesionāliem atlētiem. Kā sportistiem tikt galā ar dažādiem psiholoģiskiem izaicinājumiem? TVNET aicināja uz sarunu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) profesori Agitu Ābeli, kura ir divu grāmatu autore par sporta psiholoģiju: "Sporta psiholoģijas pamati" (2009.g.) un "Sporta psiholoģija. Teorija un prakse" (2018.g.). Sarakstīt šādas grāmatas viņu pamudināja treneri.

"Latviešu valodā ir mazāk materiālu, bet tas ir saprotams, mēs vienkārši esam mazāka tauta. Manas abas sporta psiholoģijas grāmatas radās tāpēc, ka pirms tam, lasot akadēmiskos un praktiskos kursus, no treneriem regulāri saņēmu aicinājumu - vai nevarētu tās 10-20 grāmatas apvienot, lai mēs redzētu kopskatu, un, ja kaut kas no tā interesēs, lai mēs varam tālāk meklēt paši. Tieši tas ir izdarīts."

"Ja ir jāuzrāda vislabākais rezultāts, bet jūtaties slims, vārgs, diez vai jūs ticēsiet, ka varat to izdarīt. Pat ja ticēsiet, ka varat to izdarīt, visticamāk, dabūsiet traumu. Zināmā mērā tās iekšējās bremzes ir mums saķēdējušas psiholoģisko un fizisko sagatavotību. Sportists tiek sagatavots integrēti. Nedrīkst būt labi sagatavots tehniski, bet slikti taktiski. Vai augsti fiziski, bet vārgi psiholoģiski. Visam ir jābūt līdzsvarā un noteiktā līmenī."

Sporta psiholoģija nav brīnumlīdzeklis

"Dažkārt, kad es runāju ar atsevišķiem sportistiem, es viņiem prasu - ja tu gribi uztrenēt spēku no kāda konkrēta līmeņa uz nākamo līmeni - ar cik liela apjoma darbu tu rēķinies, cik ilgi tev būtu jāstrādā? Atbildes skan visai reālistiskas - "nu šis laikam būs jādara kādi divi mēneši, katru otro dienu pa 20 minūtēm ar tāda veida vingrinājumiem." Bet ja tu gribi izveidot kādu vizualizēšanas programmu vai izveidot kādu pirms starta rutīnas programmu, cik ilgi tad tu esi gatavs ar sevi strādāt? Tad ir tā - "nu man nākamnedēļ ir sacensības, vajag šonedēļ tikt galā"."

"Ja ģimenē plānošana ir bijusi regulāra un ir izveidojusies dienas darbu prioritāšu sistēma, tad šim cilvēkam laika menedžments vairs nav jāmāca. Citam tā ir problēma - regulāri kavē treniņus, vakarā nevar laikus aiziet gulēt, labāk paķer ēst to, kas ir pa rokai, nevis to, ko vajadzētu."

Kas ir biežākā problēma, kuras dēļ vēršas pie sporta psihologa?

"Ir jāskatās konkrētais darbs ar treneri, bet piedodiet man - 80% panākumu ir darbs ar sevi. Neviens no sportistiem nav izaudzis par lielmeistaru tikai tad, ja treneris vai vecāki dzen.

Mērķu izvirzīšana

"Definēt tā, ka 100% jācīnās par medaļām, var tikai tad, ja ir kaut kāda iespēja tādas sasniegt. Ja tev ir mērķis cīnīties par medaļām, bet nav nekādu iespēju tās izcīnīt - meistarības līmenis nevelk, vēl kaut kas nav atbilstošs... tad jau sanāk, ka, nostartējot labi, bet nesasniedzot izvirzīto mērķi, ir negatīvā pēcgarša. Līdz ar to turpmākā darbības motivācija kritīsies."

"Mērķim ir jābūt, uz to ir jāiet, tam ir jābūt mazliet augstākam, nekā reāli sasniedzamais. Taču, ja visus mērķus izvirziet dzīvojot iedomātā ideālā pasaulē vai "ar rozā brillēm", tad jūs var sagraut ar jebko, kas neatbilst tam ideālajam."

Dusmu izpausme - lamāšanās, priekšmetu dauzīšana

"Ja esat jau ģimenē pieradis, ka jūs dzen, aizvaino, nolamā, un uztverat to kā glāzi ūdens, ar ko no rīta izskalot zobus, tad jūs tā arī tās negācijas aizskalojat un viss ir normāli - "kā pīlei ūdens". Šinī gadījumā lamuvārdam pašam par sevi nav nozīme, tas vienkārši izsaka negatīvo attieksmi bez jebkādas iedziļināšanās, nekas vairāk."

"Personības izaugsmē esmu pret to. Bet, ja grib kādu ļoti labu rezultātu, šo sāk izmantot, jo ierauga, ka rezultāts patiešām ir, un tad tiek iegūts viltus pašapstiprinājums: "eu, tas nostrādāja, tas der!" Dažkārt tas ir liels kārdinājums - turpināt tādā stilā."

Treniņos viss sanāk, bet sacensībās ne...

Sacensību situācijās bieži vien ir papildu stress, no kura jāprot novērsties vai jāprot to uztvert ar baudu, gūstot papildu enerģiju.

Zvaigžņu slimība

"Ir bēdīgi, ja zvaigžņu slimība, dzīvošana ilūzijās par visvarenību, ir nepamatota. Ja tā ir pamatota - man ir labi rezultāti, esmu ieguldījis daudz darba, vēl aizvien daru un mani rezultāti aug, tad par to jau runājam kā par pašpārliecību un ticību sev. Ja cilvēks ir spējīgs visus mērķus pakārtot sportam, dzīvot tajā un realizēt savu spēju maksimumu, lai arī izskatās no malas, ka ir zvaigžņu slimība. Būtībā tā ir pārliecinātība ar visai pamatotu zvaigznes statusu."

"Ja nepamatota sportista pašpārliecība sāk traucēt darbu - parādās vīpsnāšana, trenera prasību noliegšana, citu sportistu kūdīšana vai vēl kaut kas cits, tad acīmredzot no zvaigznes ir jāšķiras".

"Savus miljonus var ieguldīt nekustamajā īpašumā, bet var arī nopirkt tikai izklaides. Piemēram, var nopirkt daudzu miljonu vērtu jahtu, nolikt to dīķī un būt laimīgs, ka tā jums ir, kaut gan nekur tālāk aizpeldēt nevarat. Ja cilvēks ir izlēmis, ka tas ir būtisks dzīves mērķis, tad viņš tā var darīt. Tajā pašā laikā, ja dzīves mērķis bija nopelnīt vienu miljonu un pēc tam to strauji iztērēt, tad arī to pieaudzis cilvēks var atļauties darīt, tik tālu, kamēr ar savu rīcību netraucē citiem. Tālāk parādās mūsu ētikas un audzināšanas jautājumi."