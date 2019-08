Sevastova parāda raksturu un sasniedz "US Open" trešo kārtu

Otrajā setā Sevastova pie savas pirmās serves ātri panāca 1-0, bet jau nākamajā geimā lika nedaudz pasvīst Švjontekai, jo no 15:40 tika panākts līdzīgs 40:40. Brīdi vēlāk poliete gan spēja nosargāt savu servi, bet Sevastova savā otrajā servē nosargāja divus breikpunktus, panākot rezultātu 2-1. Arī turpinājumā Latvijas tenisiste nedomāja piekāpties, jo ceturtajā geimā viņa panāca četras breikbumbas, no kurām pēdējo arī izdevās realizēt, iegūstot vadību - 3-1. Nākamajā geimā Sevastova droši izservēja uzvaru, bet pēc tam atkal lauza pretinieces servi, iegūstot jau drošu vadību (5-1). Turpinājumā Sevastova visai ātri izservēja uzvaru setā (6-1), izlīdzinot rezultātu pa setiem. Līdz ar to abām tenisistēm nāksies aizvadīt trešo setu.