Nadals bez cīņas sasniedz "US Open" trešo kārtu

Sacensību otrais numurs Nadals (ATP 2.) trešo kārtu bez cīņas sasniedza, jo no tās atteicās Austrālijas sportists Tanasi Kokinakis (ATP 203.), kurš iedzīvojies labā pleca savainojumā. Līdz ar vieglo panākumu vairākkārtējais "Grand Slam" turnīru uzvarētājs nu varēs paņemt lielāku atpūtu pirms izšķirošajām spēlēm.

Citā mačā Isners (ATP 14.) ar rezultātu 6-3, 7-5 (7:4), 7-6 (7:5) pārspēja Janu Lenardu Strufu no Vācijas (ATP 37.).

Tāpat trešo kārtu sasniedza arī Monfiss (ATP 13.), kurš ar rezultātu 6-3, 6-2, 6-2 uzveica Mariusu Copilu no Rumānijas (ATP 93.). Nākamajā kārtā francūzis tiksies ar Denisu Šapovalovu no Kanādas (ATP 33.), kurš ceturtdien ar rezultātu 6-4, 7-6 (7:2), 6-2 bija labāks pār Henri Lākosonenu no Šveices (ATP 119.).