"Kobenhavn" pussargs Fišers: Pirms spēlēm vispār nezināju, ka tāda "Riga" komanda eksistē

Latvijas čempione "Riga" ceturtdien UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra "play off" kārtas atbildes spēlē izrādīja sīvu pretestību, tomēr ar to nebija gana, lai debitētu sacensību pamatturnīrā.

"Riga" "Skonto" stadionā atbildes spēlē guva minimālu uzvaru ar rezultātu 1:0 pret Dānijas spēcīgo komandu "Kobenhavn". Pirmajā mačā piedzīvots zaudējums 1:3, līdz ar to divu spēļu summā rezultāts bija 2:3, tādējādi apstājoties soli no pamatturnīra.

"Mums ar to jātiek galā, tāpat kā mēs to esam darījuši pēdējās divās spēlēs pret "Riga" komandu. Tā ir daļa no futbola. Diemžēl savainoti ir tieši atslēgas spēlētāji. Neskatoties uz to, esam Eiropas līgas grupu turnīrā un Dānijas superlīgā cīnāmies bez savainojumiem. Mums vajag palīdzēt tiem futbolistiem, kuri ienāk komandā, lai viņi var noticēt saviem spēkiem," cīņu ar sastāva problēmām komentēja Fišers.