Sevastova zaudē Martičai un izstājas no "US Open" turnīra

Sevastova WTA rangā ieņem 11.vietu, bet turnīrā bija izlikta ar 12.numuru, kamēr Martiča reitingā ir 22.pozīcijā un ar šādu pašu numuru startē "US Open".

Iepriekš turnīrā Sevastova pirmajā kārtā ar 6-3, 6-3 uzvarēja kanādieti Eižēniju Bušāru, kura rangā ir 119.pozīcijā, bet ceturtdien ar rezultātu 3-6, 6-1, 6-3 guva panākumu pret talantīgo polieti Igu Švjonteku, kura WTA rangā ieņem 49.pozīciju. Tikmēr Martiča pirmajā kārtā ar rezultātu 6-4, 4-6, 6-1 pārspēja slovēnieti Tamāru Zidanšeku (WTA 66.), bet sacensību turpinājumā ar 6-2, 6-4 uzveica Anu Bogdanu no Rumānijas (WTA 152.).

Sevastova "US Open" turnīrā piedalījās jau devīto reizi, bet vislabāk veicies pērn, kad pirmo reizi sasniegts pusfināls, kurā nācās kapitulēt Serēnai Viljamsai no ASV. Sevastovai šajā turnīrā bija jāaizstāv 780 punkti.

Šī gada Francijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālā spēlējusī Martiča "US Open" piedalās jau desmito reizi, bet pēdējos piecos gados viņa nebija tikusi tālāk par pamatturnīra pirmo kārtu.

Latvijas tenisiste šajā sezonā uzvarējusi 28 no 46 cīņām, bet Martiča aizvadījusi 39 spēles, izcīnot 27 panākumus.

Aptuveni ap pusnakti pēc Latvijas laika savu dienas otro spēli aizvadīs arī Sevastova, kurai paredzēta dalība dubultspēļu turnīrā. Tajā viņa spēlē kopā ar Anastasiju Pavļučenkovu no Krievijas. Abām tenisistēm pirmajā kārtā būs jāspēlē ar Sjinjunu Hanu no Ķīnas un Moniku Adamčaku no Austrālijas.