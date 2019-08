Konta "Grand Slam" turnīros trupina demonstrēt lielisku sniegumu

Turnīra 16.numurs Konta ar rezultātu 6-2, 6-3 pārliecinoši uzveica Šuaju Džanu no Ķīnas, kura WTA rangā atrodas 33.vietā.

Gūstot panākumu, Konta atkārtojusi savu 2015. un 2016.gada sniegumu, kad iekļuva "US Open" turnīra astodaļfinālā, kurā viņai jātiekas ar Čehijas tenisisti Karolīnu Pliškovu.

Zīmīgi, ka 2016.gadā Konta astotdaļfinālā zaudēja Latvijas sieviešu tenisa pirmajai raketei Anastasijai Sevastovai, kura gan no turnīra jau izstājusies.

Iepriekšējos divus gadus Konta apstājās "US Open" turnīra pirmajā kārtā.

Tāpat astotdaļfinālu sasniedza arī turnīra 18.numurs Cjana Vana no Ķīnas, kura ar rezultātu 7-6 (7:1), 6-3 bija labāka pār Fionu Fero no Francijas (WTA 74.). Ķīnas sportistei nākamajā kārtā pretim stāsies ranga otrais numurs Ešlija Bārtija no Austrālijas.