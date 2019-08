Krievijas U-16 izlase triumfē EČ; latvietes labākās metienu bloķētājas

Latvija bija desmitā rezultatīvākā izlase čempionātā, kopumā gūstot 404 punktus jeb vidēji 57,7 punktus spēlē. 530 jeb 75,7 punktus mačā guva Spānija. Labāks sniegums padevās no soda līnijas, kur latvietēm trešais labākais rādītājs - no 133 soda metieniem realizēti 92 (69,2%). Pirmajā vietā bija Lietuvas izlase, kas soda metienus realizēja ar 69,8% precizitāti.

Tikmēr nepārspēta Latvijas izlase palika bloķētajos metienos, kur ar 36 jeb vidēji spēlē 5,1 bloķētu metienu viņas bija līderes. Tāpat gana labi veicās pārtverot bumbas, jo paveicot to 89 reizes, Latvijas izlase ieņēma sesto vietu. Vidēji mačā latvietes pa visām spēja nozagt 12,7 bumbas, kamēr pirmajā vietā esošā Beļģija vienā spēlē vidēji to darīja 14,4 reizes.

Marta Leimane no soda līnijas realizēja 20 no 26 metieniem (76,9%), ieņemot ceturto vietu, kamēr Franka Vitenberga bija precīza 88,5% gadījumu, grozā netrāpot vien trīs "sodiņus" (23 no 26). Vēl labāks sniegums bloķētajos metienos padevās Nikolai Priedei, kura vidēji spēlē pretinieces apturēja 1,7 reizes, bet kopumā čempionātā viņai 12 bloki un dalīta otrā vieta. Līdere ar 17 bloķētiem metieniem (2,4 vidēji spēlē) bija Kosu no Krievijas.