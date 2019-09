Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: bateriju pārlādēšana pirms finiša spurta

Kā Tosina aizbraukšana ietekmēs FK "Ventspils" sniegumu? Neietekmēt nevar, bet kā - to rādīs laiks. Ventspilniekiem ir, kas spēlē uzbrukumā un gūst vārtus (Ulimbaševs, Stuglis, Tīdenbergs, Svārups, Villela, Mordatenko, Serhijčuks...), tā ka tagad būs iespēja izpausties un kļūt par "pirmo vijoli". Varbūt iespēju izmantos nepilnus 19 gadus vecais (19 paliks 14. septembrī) Raens Tālbergs, kurš jau paspēja gūt savus pirmo vārtus virslīgā un kurš jau pagājušajā sezonā pieteica sevi kā talantīgu spēlētāju? Tagad jāsper nākamais solis, un tas attiecas ne tikai uz Tālbergu. Varbūt sportisko formu pēc savainojumiem atgūs un situāciju izmantos Anastasijs Mordatenko, kurš tik cerīgi sāka sezonu?

Izmantojiet situāciju, aplieciniet sevi, turklāt vēl laikā, kad izšķiras komandas vieta turnīra tabulā. Spēkošanās par vietu uz pjedestāla un tā sauktajā Eiropas kausu zonā vēl priekšā - FK "Ventspils" tikai par diviem punktiem atpaliek no RFS, turklāt ventspilniekiem ir par spēli mazāk, bet no FK "Ventspils" tikai par trim punktiem atpaliek "Spartaks" (spēle vairāk) un par 6 punktiem - "Valmiera Glass ViA" (tikpat spēļu). Valmierieši nākamajā kārtā spēlēs Daugavpilī, RFS uzņems "Spartaku", bet ventspilnieki uzņems FK "Jelgava". Jau var kaut kas atkal mainīties.