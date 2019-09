Rubio pavilcis uz zoba ASV basketbola izlases līderi Mičelu

ASV basketbola izlase otrdien Ķīnā izglābās no zaudējuma PK izcīņas spēlē, pārspējot Turcijas valstsvienību mača papildlaikā ar rezultātu 93:92 (26:21, 21:21, 18:19, 16:20, 12:11).

Donovans Mičels ASV izlasei palīdzēja vien ar deviņiem gūtiem punktiem, no spēles grozam uzbrūkot ar zemu precizitāti. Viņš grozā raidīja vien trīs no 12 izpildītajiem metieniem no spēles.