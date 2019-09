Zīle: Rīgas "Dinamo" hokejistiem svarīgas ir tikai komandas intereses

"Jādara pašam visu, kas spēkos, un katru dienu jāpierāda sevi no jauna. Pozitīvi, ka ir konkurence. Prasības pret mani aug, jo kļūstu vecāks. Pāreju no jauniešu vecuma uz pieaugušo hokeju, un līdz ar to arī treneri prasa vairāk," atzīmēja aizsargs.