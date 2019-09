Bartone veiksmīgi turpina arī "US Open" dubultspēļu sacensības

Turnīrā ar piekto numuru izliktās Bartone un Seļehmeteva ceturtdaļfinālā ar rezultātu 7-5, 6-4 pārspēja sacensību favorītes Aleksu Noelu un Diānu Parī no ASV, kurām bija piešķirts pirmais numurs.

Pusfinālā Bartones duets spēlēs pret japānieti Nacumi Kavaguči un Adriennu Naģu no Ungārijas, kuras otrajā kārtā pieveica citas Latvijas juniores Darjas Semeņistajas pāri. Japānas/Ungārijas duetam turnīrā piešķirts trešais numurs.

Bartone un Seļehmeteva dubultspēļu sacensību otrajā kārtā ar 6-3, 6-4 pārspēja Džoannu Garlendu no Taivānas un Manančaju Savangkevu no Taizemes, bet pirmajā Latvijas/Krievijas duets ar 6-1, 6-0 sagrāva indonēzieti Prisku Madelinu Nugroho un austrālieti Enerliju Pulosu.

Tikmēr vēl viena Latvijas juniore Darja Semeņistaja pārī ar francūzieti Karoli Monē iepriekš otrās kārtas spēlē ar rezultātu 1-6, 0-6 zaudēja japānietei Kavaguči un Naģai no Ungārijas. Pirmajā kārtā Latvijas/Francijas pāris ar rezultātu 6-1, 6-2 uzveica spānietes Karlotu Martinesu Siresu un Ani Mintehi del Olmo.

Vienspēlēs no Latvijas trijotnes pirmo kārtu pārvarēja tikai Bartone (WTA 875.), kura astotdaļfinālā ar rezultātu 6-1, 6-3 uzveica Sojunu Parku no Dienvidkorejas (WTA 635.), kurai turnīrā bija 12.numurs. Līdz ar to Latvijas tenisiste spēlēs arī vienspēļu ceturtdaļfinālā.