Viljamsa "US Open" finālā spēlēs pret turnīra sensāciju Andresku

Viljamsa bija izteikta mača favorīte, ko vēlāk arī apliecināja statistika. Amerikāniete 33 reizes uzvarēja izspēlēs, kamēr pretiniece to iespēja vien 11 reizes. Līdz ar iekļūšanu finālā, Viljamsai ir iespēja izcīnīt savu 24."Grand Slam" titulu, tādējādi atkārtojot šobrīdējo rekordu.

"Lieliska sajūta iekļūt vēl vienā finālā. Godīgi sakot, tas liekas traki, tomēr zemāku sniegumu es arī negaidīju," teica Viljamsa, kurai šī bija 101.uzvara "US Open" turnīrā.

Viljamsas kārtējais panākums viņai ļāva atkārtot Krisas Evertas rekordu uzvarētajos mačos "US Open", tomēr triumfa gadījumā jaunais rekords piederēs Viljamsai.

ASV tenisiste pēdējos trīs finālos piedzīvojusi zaudējumus, tostarp arī pērn, kad "US Open" finālā viņa veltīja skarbu kritiku mača galvenajam tiesnesim, vēlāk arī par to saņemot sodu.

Finālā pieredzējušajai tenisistei būs jātiekas ar vien 19 gadus veco Andresku, kura mačā pret Belindu Benčiču no Šveicas, spēja atspēlēt setbumbu pirmajā setā, bet otrajā uzvarēja, iepriekš esot iedzinējos ar 2-5.

Zīmīgi, ka Andresku aizvadītajā mēnesī Toronto turnīra finālā jau tikās ar Viljamsu, tomēr amerikāniete no cīņas izstājās, jo sajuta sāpes mugurā.

Andresku ir pirmā kanādiete, kura jebkad iekļuvusi "US Open" finālā, bet "Grand Slam" turnīros to iepriekš vēl spēja paveikt vienīgi Eižēnija Bušāra. Viņa 2014.gadā Vimbldonas finālā tikās ar Petru Kvitovu.

"Ja kāds man pērn būtu teicis, ka es iekļūšu finālā, es teiktu, ka viņš ir traks. Nereāla sajūta. Tas ir sapņu piepildījums - spēlēt "US Open" finālā pret Serēnu," priecīga par gaidāmo cīņu finālā bija Andresku.

Andresku, uzvarot turnīrā, kļūtu par pirmo pusaudzi, kura triumfējusi "Grand Slam" turnīrā, kopš pēdējo reizi 2006.gadā to iespēja Marija Šarapova no Krievijas. Savukārt 2004.gadā "US Open" turnīrā uzvaru guva Svetlana Kuzņecova, bet, ja Andresku tiks pie titula, viņa kļūs par jaunāko čempioni pēdējo 15 gadu laikā.