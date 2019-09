Latvijas futbola izlase tiek pazemota arī Austrijā

Austrijas izlasē ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Marko Arnautovičs, vienu reizi precīzi bija Marsels Sabicers, Konrāds Laimers un Mihaels Gregoričs, bet ceturtā bumbu Latvijas vārtos nonāca no Pāvela Šteinbora.

Jau spēles pirmajās minūtēs aktīvs bija izlases debitants Armands Pētersons, kurš izprovocēja pārkāpumu un pats ātri tika pie dzeltenās kartītes. Spēles piektajā minūtē Latvijas vārtsargam Pāvelam Šteinboram nācās iesaistīties spēlē, viņam glābjot viesus no vārtu zaudējuma. Jau pāris minūtes vēlāk Latvija pēc kļūdas aizsardzībā ielaida vārtus - Borisam Bogdaškinam no muguras bumbu izsita austriešu futbolists un piespēlēja to Marko Arnautovičam, kurš panāca 1:0.