Andresku triumfē "US Open" un liedz Viljamsai atkārtot rekordu

"Ir grūti izteikt vārdos. Esmu ļoti pateicīga. Šis gads ir bijis kā sapņa piepildīšanās. Atrasties šeit un spēlēt pret tenisa leģendu - tas ir kaut kas neticams," uzsvēra Andresku. "Tas nepavisam nebija viegli. Centos sagatavoties pēc iespējas labāk un nedomāt par to, kas nāk pretī. Esmu lepna par to, kā tiku ar to galā."