Kas jauns hokejā? Runā Matulis: "Kurbadam" pirmie divi punkti

“Kurbada” bilance šajā atnācēju/aizbraucēju sarakstā ir 5-2. No Pekinas “Kunlun Red Star” mājās atgriezies viens no “Dinamo” visu laiku labākajiem aizsargiem Krišjānis Rēdlihs, no jau pieminētā Francijas Milūzas kluba uzbrucējs Sandis Zolmanis. Augumā raženais aizsargs Aleksandrs Galkins pērn spēlēja Monpeljē (Francija-2), arī uzbrucējs Lauris Bajaruns maizi pelnīja Francijas 2. līgā – Marseļā, bet piektais jaunieguvums – aizsargs Ričards Birziņš – Lielbritānijas stiprākās līgas (NIHL) klubā “Fife Flyers”.