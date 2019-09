Sevastova attālinās no Top 10; Ostapenko divu vietu kāpums WTA rangā

Savukārt gana iespaidīgas izmaiņas notikušas pirmajā desmitā, kur ilgu laiku pirmajā vietā bijusī Naomi Osaka no Japānas, zaudējusi trīs vietas un šobrīd ieņem vien ceturto pozīciju, kamēr par pirmo raketi atkal kļuva austrāliete Ešlija Bārtija. Uz otro vietu no trešās pakāpusies čehiete Karolīna Plīškova, trešā ir Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kura pakāpusies divas pozīcijas, bet labāko piecinieku noslēdz "US Open" desmitgades jaunākā čempione Bjanka Andresku no Kanādas. Līdz ar panākumu "US Open", Andresku veikusi lielu kāpumu rangā (iepriekš WTA 15.), kas nu jau ir viņas karjeras rekords.