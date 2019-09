Noskaidroti arī "US Open" dubultspēļu turnīru uzvarētāji

Turnīrā ar ceturto numuru izliktās Mertensa/Sabaļenka ar rezultātu 7-5, 7-5 pārspēja sacensību astoto numuru Ešliju Bārtiju no Austrālijas un Viktoriju Azarenku no Baltkrievijas. Bārtija arī pērn spēlēja finālā, izcīnot panākumu.

Savukārt jaukto dubultspēļu finālā otro gadu pēc kārtas triumfēja Betānija Mateka-Sandsa no ASV un Džeimijs Marejs no Lielbritānijas. ASV/Lielbritānijas pāris finālā ar rezultātu 6-2, 6-3 uzveica favorītus Maiklu Venusu no Jaunzēlandes un Čanu Hao Činu no Taivānas.