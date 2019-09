Latvijas U-19 telpu futbolisti piekāpjas Krievijas vienaudžiem

Latvijas izlase A apakšgrupas mačā ar 1:5 (0:2) piekāpās spēcīgajiem vienaudžiem no Krievijas.

Svētdien Latvijas jaunie futbolisti A apakšgrupas pirmajā cīņā ar 0:6 piekāpās vienaudžiem no Portugāles. Savukārt krievi 2:3 negaidīti piekāpās poļiem.

Vislielākā pārstāvniecība Artūra Šketova vadītajā Latvijas izlasē ir no "Rēzekne"/RFA komandas, kurā spēlē puse jeb septiņi valstsvienībā iekļautie telpu futbolisti. Pa diviem spēlētājiem ir no "Salaspils" un "Petrow" komandām, bet pa vienam - no "Nikars", "Talsi"/"Laidze" un "Riga" vienībām.