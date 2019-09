Žilbērs izcīna otro uzvaru šī gada "Vuelta a Espana" posmā

Žilbērs šajās sacensībās kopumā aizvadījis 126 posmus, bet 26 no tiem viņš finišējis labāko desmitniekā. Karjeras laikā riteņbraucējs nu jau izcīnījis 77 uzvaras.

24 kilometrus līdz etapa beigām peletonā brauca 20 sportisti, taču nedaudz vairāk nekā septiņus kilometrus līdz finišam, kopvērtējuma līderis Rogličs bija vienīgais no savas komandas braucējiem sacensību priekšgalā, tāpēc nespēja iesaistīties cīņā par pjedestālu. Netālu no finiša "Astana" un "BORA - hansgrohe" braucēji jau bija pietuvojušies līderu grupai, bet divus kilometrus pirms beigām divi "Deceuninck - Quick Step" riteņbraucēji centās pārņemt vadību, tomēr Benets un Kavaņā to nepieļāva. Francūzis un īrs pārsimts metrus līdz finišam apsteidza abus braucējus, bet Žilbērs spēja noturēt atrāvienu, kuru uzsāka kilometru pirms finiša, visiem trijiem vēlāk kāpjot uz pjedestāla.