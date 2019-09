Latvijas U-19 telpu futbola izlase ar zaudējumu noslēdz dalību Eiropas čempionātā

Jau pirmajās divās minūtēs poļi ar aktīvu spēli nopelnīja divus stūra sitienu, kas gan palika neizmantoti. Lielākoties iniciatīva piederēja poļiem, kas līdz puslaika vidum jau vairākkārt mēģināja apdraudēt Latvijas izlases vārtu drošību. Latvieši gana bieži sitienu bloķēja, bet Pēteris Ivenkovs 12.minūtē tika pie brīvsitiena, kas gan palika nerealizēts. Tikmēr pretinieki turpināja spēlēt aktīvi, kas arī nesa augļus - ar precīzu sitienu mača 14.minūtē izcēlās Tomāšs Paloneks. Atlikušajā laikā poļiem bija vēl vairākas labas vārtu gūšanas iespējas, tomēr bloķētie sitieni un Renārs Šķesters-Kambals glāba komandu no zaudētiem vārtiem.

Vislielākā pārstāvniecība Artūra Šketova vadītajā Latvijas izlasē ir no "Rēzekne"/RFA komandas, kurā spēlē puse jeb septiņi valstsvienībā iekļautie telpu futbolisti. Pa diviem spēlētājiem ir no "Salaspils" un "Petrow" komandām, bet pa vienam - no "Nikars", "Talsi"/"Laidze" un "Riga" vienībām.